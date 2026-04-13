ABEMA開局10周年を記念した特別番組『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、とろサーモン久保田が中山功太に熱愛暴露されるも、“衝撃の事実”で反撃する一幕があった。

【映像】とろサーモン久保田の“熱愛”→中山功太の“女性トラブル”が明かされる瞬間

同番組は、5人組動画クリエイター・コムドットが最大1億円の賞金をかけ、30時間連続で襲いかかるミッションに挑戦する大規模バラエティ特別番組。ミッションをクリアし続ければ1億円を全額獲得できるが、失敗するたびにクリーム砲やパイ投げの罰ゲームを受け、賞金が減額されていく。

「コムドット VS アンチ YouTuber 賞金強奪デスマッチ」のコーナーでは、コムドットと芸人チーム（とろサーモン・久保田かずのぶ、中山功太、きつね・大津広次、カカロニ・栗谷、三四郎・小宮浩信）が激突。一般の方200人に「当てはまるのはYouTuberか芸人か？」というアンケートを実施し、その結果を予想した。

各チームは提示されたテーマごとに、どちらに当てはまる人が多いかを議論して回答。不正解の場合はパイ投げの罰ゲームとなり、コムドットは不正解でマイナス50万円、芸人チームが正解するとコムドットから50万円が強奪できるという、ヒリヒリとした賞金争奪バトル形式で進行した。

「芸能人と付き合いたいと思ってそうなのは？」というお題に対し、カカロニ・栗谷とコムドットが「芸人か？YouTuberか？」で対立。芸人チームのとろサーモン・久保田が「世間の支持としては、絶対芸人の方が多い」と断言すると、突如、味方であるはずの中山が「この人（久保田）、芸能人と付き合ってるし」とプライベートを暴露した。

これに激昂した久保田は「言わんでええねん！」と中山を制裁。しかし、怒りは収まらず「お前は女性と昨日揉めて警察沙汰になってたな」と、中山の衝撃的なスキャンダルを突きつけた。

身内同士の泥仕合に、中山は「やめろって、それは！」とブチギレ。「俺が悪いんちゃうねん！」と必死に弁解するも、久保田から「お前と映りたくないねん。この番組失くすなよ！」と、冗談とも本気とも取れるトーンで一喝される事態となった。

気になるユーザーの投票結果は、「YouTuber」が44%、「芸人」が56%。見事予想を的中させた芸人チームは大喜びで歓喜の声を上げた。この急激な掌返しに、コムドットのメンバーからは「さっきまで喧嘩してたのに（笑）」とのツッコミが飛び、一触即発のムードが一転した。