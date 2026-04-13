SBI証券、「あいち銀行 リアルタイム入金」開始 即時・手数料無料で入金可能に
SBI証券は4月13日、あいち銀行と提携し、入金サービス「あいち銀行 リアルタイム入金」の提供を4月10日より開始したと発表した。
同サービスは、あいち銀行の個人普通預金口座を持つ利用者が、SBI証券のWEBサイトから振替口座の登録および振込指示を行うことで、証券口座へ即時に入金できる仕組み。手数料は無料で、入金額は買付余力として即時反映される。
○あいち銀行口座から即時入金、手数料無料で取引の利便性を向上
対象となるのは、あいち銀行の金融商品仲介によりSBI証券口座を開設した個人、または既存の証券口座をあいち銀行の仲介扱いに変更した個人。サービスはパソコン、スマートフォン、タブレットに対応し、原則24時間利用可能（メンテナンス時間を除く）となっている。
SBI証券とあいち銀行は、2018年5月より金融商品仲介業務で提携しており、今回のサービス追加により、よりスムーズな資金移動と取引環境の向上を図る。
SBI証券は今後も、顧客中心主義のもと、利便性の高い投資環境の整備を進めていくとしている。
同サービスは、あいち銀行の個人普通預金口座を持つ利用者が、SBI証券のWEBサイトから振替口座の登録および振込指示を行うことで、証券口座へ即時に入金できる仕組み。手数料は無料で、入金額は買付余力として即時反映される。
○あいち銀行口座から即時入金、手数料無料で取引の利便性を向上
SBI証券とあいち銀行は、2018年5月より金融商品仲介業務で提携しており、今回のサービス追加により、よりスムーズな資金移動と取引環境の向上を図る。
SBI証券は今後も、顧客中心主義のもと、利便性の高い投資環境の整備を進めていくとしている。