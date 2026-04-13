WANIMAが、メンバーのKENTA(Ba, Vo)、KO-SHIN(G, Cho)の出身地である熊本県天草市にKO-SHINの銅像を建立し、4月12日に完成を記念した除幕式を開催した。

この銅像は、本格的に筋力トレーニングを行い鍛え上げたKO-SHINの肉体美を模したもの。バンドの原点であり、ファンからは聖地と呼ばれている熊本県天草市の「パチンコ大和」に建立された。

銅像の完成を記念して、4月12日にメンバーが除幕式を開催した。前日に行われた＜WANIMA Excuse Error TOUR 2026＞の初日・天草公演のMC内でサプライズ発表されたにも関わらず、「パチンコ大和」前には400名を超えるファンが集まった。

「パチンコ大和」は、元々パチンコ店だった場所を上京前のメンバーが改装し練習場所として使用、ライブも行っていた場所でWANIMAファンの間ではバンドの聖地とされる場所。

除幕式ではメンバーが登場し銅像を披露すると、集まったファンからは大きな歓声が上がった。メンバーは集まったファンやメディアに向け銅像を建てた経緯や地元天草への思いを語った。ファンとの絆、地元天草を盛り上げるシンボルとして建立された銅像は今後も「パチンコ大和」の正面に設置されるとのことだ。

WANIMAは3月25日にリリースされたミニアルバム『Excuse Error』を引っ提げた＜WANIMA 2026 TOUR “Excuse Error”＞を天草公演からスタート、6月22日の東京・SGC HALL ARIAKEのファイナルまで全17公演を駆け抜ける。また、9月26、27日には恒例となったWANIMA主催フェス＜1CHANCE FESTIVAL 2026＞を熊本にて開催する。

◾️ミニアルバム『Excuse Error』

2026年3月25日（水）発売 特設サイト：https://wanima.net/pages/excuse-error

購入：https://WANIMA.lnk.to/ExcuseError

品番：WPCL-13750 価格：2,600円（税込） ▼CD収録内容

1.Die on Young fellow

2.Peace Junkie

3.十分だった

4.inside

5.フルボコ (アニメ「刃牙道」オープニングテーマ)

6.Still Here

7.現在地 (福岡ソフトバンクホークス 公式エールソング)

◾️＜WANIMA 2026 TOUR ”Excuse Error”＞

特設サイト：https://wanima-live.com/excuse-error/ 2026年4月11日（土）熊本 天草市民センター※ファンクラブ限定 昼夜2公演

2026年4月17日（金）千葉 千葉県文化会館・大ホール

2026年4月19日（日）新潟 新潟テルサ

2026年4月23日（木）大阪 オリックス劇場

2026年4月26日（日）愛媛 松山市民会館

2026年4月30日（木）熊本 熊本城ホール メインホール

2026年5月2日（土）大分 大分・iichikoグランシアタ

2026年5月7日（木）東京 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

2026年5月17日（日）岡山 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

2026年5月23日（土）北海道 函館市民会館

2026年5月25日（月）宮城 仙台プラザホール

2026年6月5日（金）岐阜 長良川国際会議場 メインホール

2026年6月11日（木）兵庫 神戸国際会館 こくさいホール

2026年6月12日（金）奈良 なら100年会館 大ホール

2026年6月19日（金）福岡 福岡サンパレス

2026年6月22日(月) 東京 SGC HALL ARIAKE