巨人は１３日、青森県の弘前市運動公園はるか夢球場で６月３０日に開催するヤクルト戦に向けたプレイベントを、４月１８日に同市の「土手町コミュニティパーク」で開催すると発表した。選手の直筆サイン入りグッズが当たる抽選会や、球団公式マスコット「ジャビット」と公式マスコットガール「ヴィーナス」のステージパフォーマンス、記念撮影会などの企画を準備している。参加は無料となっている。

■プレイベント開催概要

▽日時：４月１８日 １３：００〜１５：００

▽場所：土手町コミュニティパーク１階多目的ホール （青森県弘前市土手町３１）

【イベント内容】

▽ステージイベント（１３：３０〜１４：００）

・ヴィーナス、ジャビットによるダンスパフォーマンス

・選手直筆サイングッズが当たるじゃんけん大会

▽ジャビット・ヴィーナスと記念撮影会（１４：３０〜１５：００）

※参加者多数の場合は終了時間前でも打ち切り

▽《弘前イベント限定》フォトプリントブース（１３：００〜１５：００）

選手入りオリジナルフレームで記念写真を撮影できる。その場でシートに印刷してプレゼントする。

※参加者多数の場合は終了時間前でも打ち切り

▽選手用具展示（１３：００〜１５：００）

選手の実使用用具を手に取り記念撮影ができる。

▽ストラックアウトコーナー（１３：００〜１５：００）

ジャビットがあしらわれたネットに向かってボールを投げる。

■弘前市の「弘前さくらまつり」にジャビット・ヴィーナスが参加

弘前市の「弘前公園」で開催されている「弘前さくらまつり」に、４月１８日、ジャビットとヴィーナスが出演することが決定した。

「弘前さくらまつり」は、ソメイヨシノを中心にシダレザクラ、ヤエザクラなど５２種類約２，６００本の桜が咲き誇り、桜の花びらが弘前城のお堀を埋め尽くす「花筏（いかだ）」の絶景でも知られる、青森の春を象徴する一大イベント。５月５日まで開催されている。

ジャビットとヴィーナスは「弘前公園 四の丸演芸場」のステージイベントに登場し、ダンスパフォーマンスや選手の直筆サイングッズが当たる抽選会などを実施する。

▽日時： ４月１８日 １０：００〜１０：４５頃

▽場所：弘前公園 四の丸演芸場

■巨人公式戦弘前開催 チケット情報

６月３０日の巨人−ヤクルト戦は、弘前市運動公園はるか夢球場で１８：００試合開始予定。

詳細は球団公式ホームページまで。