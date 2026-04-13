女優・三戸なつめが12日、自身のインスタグラムを更新。個性的なコーデを披露し、反響を呼んでいる。



【写真】なかなか着こなせないロンパース さすが！おしゃれな街角ショット

三戸は「みんながパジャマみたいって言ってくれたロンパース♡ 楽すぎて幸♡」とつづり、グレーに白地のボーダー柄のスタイルで街角にたたずむ姿をアップ。「リサイクルショップで掘り出したよ～♡」と手に入れた方法も紹介した。



ロンパースはトップスとボトム、上下がつながっているウェア。パジャマの表現も遠くないが、そこは三戸。さすがの着こなしだ。水色にソールが白のスニーカー、斜めがけのブラウンのバッグもアクセントになっている。



トレードマークのぱっつんではなく、おでこフルオープンの金髪お団子ヘアもオシャレで、ファンからは「似合いすぎ～」「かわいい囚人」「着こなしてますね」の声。「お団子ヘアも可愛いです」といったコメントも寄せられていた。



1990年生まれ、奈良県出身の三戸。2015年に「前髪切りすぎた」で歌手デビュー。NHK連続テレビ小説「おちょやん」(20年)や映画「賭ケグルイ」シリーズに出演するなど、女優、モデル、タレントとしても活動している。



（よろず～ニュース編集部）