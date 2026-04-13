西野未姫、購入したばかりの“愛車”に悲劇→夫・山本圭壱の“やらかし”に「あ、ぶつけるんだ、私より先に」
お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）と、妻でタレントの西野未姫（27）が、13日までに更新された山本のYouTubeチャンネルに登場。購入したばかりの“ファミリーカー”に山本がやらかしたことを報告した。
【動画】「あ、ぶつけるんだ、私より先に」西野未姫、購入したばかりの“愛車”に悲劇→夫・山本圭壱の“やらかし”のビフォーアフター公開
山本夫妻は、西野のチャンネルでで5月に第2子が誕生するのを見据えて、ファミリーカーを買い替えたと報告。大型車の運転には不安を感じていたものの、チャイルドシートを2台設置する際の利便性や両親・弟たちが遊びに来た際に大人数で移動することなどを考慮してファミリーカーの購入を決断し、西野が「運転しやすくて広い」という希望で探していった結果、8人乗りのホンダ『ステップワゴン』に出合い、「いい中古を見つけたのでそちらを購入しました」と説明していた。
この日はその新しい愛車で動画を回し、山本が「私の中であのちょっと引っかかってた部分があって」と切り出し、「私 ちょっとこすっちゃったじゃない」と告白。そして「きれいにしました」とすでに修理済みであることを告げると、西野は「もう本当にいいよ。だってまた私が、ぶつけたりするかもしれないしさ。 お金かかるからいい」と修理しなくていいというものの、山本は「いやいやいや。でもやっぱ私がね、私の不注意でチュンってなったじゃん」と自らの責任に言及。すると西野も「まぁね、私1回もぶつけてないのに、あなたがぶつけたという。あなたは運転にすごい自信があるのに、あ、ぶつけるんだって私より先にっていうのはありましたけど」と本音を告白。山本は「だからそういうのもあったんで、直してきました」と伝えた。
ここでシーンが、西野と合流する前に切り替わり、車屋に向かっている場面に。ぶつけてしまった後ろのバンパーを修理に向かい、そのビフォーアフターを公開した。
ここで再び西野とのシーンにもどり、修理後のバンパーをみせることに。西野は「うわぁーすごーい！ めっちゃ綺麗になってる」と興奮。「絶対高いじゃん」と言うと山本は「私値段でやってるんじゃないんで」とクールに対応。西野は「まさかこれ誕生日プレゼントとかですか？」とツッコんだが、「誕生日関係ない。ただの厚意です」と断言。西野が「だってあなたは別にお金持ちなわけでもないのにさ」と追求すると、山本は「やめて、そういうの」とひるんでいた。
【動画】「あ、ぶつけるんだ、私より先に」西野未姫、購入したばかりの“愛車”に悲劇→夫・山本圭壱の“やらかし”のビフォーアフター公開
山本夫妻は、西野のチャンネルでで5月に第2子が誕生するのを見据えて、ファミリーカーを買い替えたと報告。大型車の運転には不安を感じていたものの、チャイルドシートを2台設置する際の利便性や両親・弟たちが遊びに来た際に大人数で移動することなどを考慮してファミリーカーの購入を決断し、西野が「運転しやすくて広い」という希望で探していった結果、8人乗りのホンダ『ステップワゴン』に出合い、「いい中古を見つけたのでそちらを購入しました」と説明していた。
ここでシーンが、西野と合流する前に切り替わり、車屋に向かっている場面に。ぶつけてしまった後ろのバンパーを修理に向かい、そのビフォーアフターを公開した。
ここで再び西野とのシーンにもどり、修理後のバンパーをみせることに。西野は「うわぁーすごーい！ めっちゃ綺麗になってる」と興奮。「絶対高いじゃん」と言うと山本は「私値段でやってるんじゃないんで」とクールに対応。西野は「まさかこれ誕生日プレゼントとかですか？」とツッコんだが、「誕生日関係ない。ただの厚意です」と断言。西野が「だってあなたは別にお金持ちなわけでもないのにさ」と追求すると、山本は「やめて、そういうの」とひるんでいた。