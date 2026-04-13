巨人の丸佳浩外野手（37）が11日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。衰え知らずの豪快な食べっぷりを明かした。

この日のテーマは「朝ごはんはコレ！」。

辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃された丸は「朝、起きるじゃないですか。（もしも）ベッドのサイドテーブルにラーメン、カツ丼が置いてあったらすぐ食べられる。朝が一番食べられる」と口にして、いきなり辻岡アナを大笑いさせた。

さらに「コメダ珈琲店でもいい」と膨らむ楽しい朝食シーン。「小倉トーストにもういっちょ追加で小倉（あん）と追いバター。飲み物は1・5倍（アイス）コーヒーしか飲まないんで。1・5倍を×2。最初に1杯必要じゃないですか、食事の時にね。食後にシロノワール食べなきゃいけないから。もう1杯、1・5倍頼みますよ」と言い切った。

これに辻岡アナは「食べなきゃいけないっていうのは丸さん次第ですけどね…」と苦笑いだったが、「義務です、義務」と言い切った丸。放送日当日に37歳の誕生日を迎えたベテランだが、爆食っぷりはカープ若手時代から衰えを知らず、なおも健在だった。