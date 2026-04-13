21歳フィギュア女子が“大変身”した姿…「好きになってから16年」人気アイドルグループのライブ参戦を報告

金髪に変身した河辺愛菜が推しのライブに参戦した様子をインスタで公開した(C)Getty Images

フィギュアスケート女子で2022年の北京五輪に出場した河辺愛菜が自身のインスタグラムを更新し、新しいヘアスタイルにファンから反響が寄せられている。

【写真】フィギュア女子・河辺愛菜が金髪ヘアで推しのライブに参戦

名古屋出身で21歳の河辺はバンテリンドームナゴヤで行われた人気アイドルグループ「嵐」のラストツアー「We are ARASHI ARASHI LIVE TOUR 2026」を現地観戦した様子を公開。

嵐のグッズを身にまとった河辺は、以前の黒髪から金髪に大変身。インスタで「早くきてほしいけどこの日が終わっちゃうなら永遠にこないでほしいような、でもずーーーっと待ち望んでた日 7年ぶりに見た嵐は休止前となにも変わらない5人で出てきた瞬間から涙でした やっぱり嵐のライブが世界一だいすきで最強だなあと感じた3時間 ほんとーーーに楽しくてとっっても幸せな空間幸せな時間でした」と報告した。