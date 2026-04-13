京成電鉄、京成バラ園芸、および東葉高速鉄道、東洋バスは、京成バラ園の「春バラ」の見頃に合わせ、お得な企画乗車券「京成ローズきっぷ 春」を4月18日〜6月14日の期間で発売する。

同企画乗車券は、京成線各駅から京成バラ園までの鉄道・バスの往復乗車券と入園券がセットになっており、最大1460円割引になるお得なきっぷになっている。さらに、園内の「ガーデンセンター」・「ローズショップ」でお得に買い物ができる割引券が付いている。

京成バラ園では同期間中、春のシーズンイベント「パレット オブ カーニバル」を開催する。人気コンテンツ「ハートの女王の展望台と白うさぎのブランコ」が春シーズンに初登場し、普段は目にすることができない高所から園内が一望できるほか、連なるバラのアーチをはじめとした春の庭園風景を楽しめる。また、パレードの開催など、多彩なコンテンツも用意している。ぜひこの機会に同企画乗車券を利用してもらい、関東最大級のバラのテーマパーク「京成バラ園」で、春バラに包まれる華やかで心躍るひとときを堪能してほしい考え。

［発売日］4月18日（土）

京成電鉄＝https://www.keisei.co.jp

京成バラ園芸＝https://www.keiseirose.co.jp

東葉高速鉄道＝https://www.toyokosoku.co.jp

東洋バス＝https://www.toyo-bus.co.jp