ヒルトン東京お台場は、東京湾を一望するテラスにおいて、本格グリル料理が楽しめるバーベキューテラス「アブレイズ」を5月1日から10月31日までの期間限定でオープンする。

ヒルトン東京お台場2階のテラスエリアに位置する「アブレイズ」は、レインボーブリッジや東京タワーなど、東京湾のパノラマビューが眼前に広がる絶好のロケーションが特長。刻々と表情を変える空と潮風に包まれながら、開放感あふれるアウトドアダイニングを楽しめる。





メニューは、国産牛や黒毛和牛、シーフードを組み合わせた全5種類のセットを用意。なかでも、約1kgのブラックアンガストマホークを主役に据えたプレートは、グループでのご利用に最適で、骨付きのまま焼き上げてシェアするスタイルが特長になっている。そのほか、黒毛和牛サーロインやオマール海老テールを味わえるプレミアムセット、国産牛やポークスペアリブ、チーズタッカルビ風など多彩な肉料理と魚介をバランスよく楽しめるスタンダードセットも取り揃えている。





また、肉を存分に楽しみたい人には、国産牛サーロインやリブアイなどを食べ放題で味わえる、1日10名限定の「ミートラバーセット」を用意。シェフ特製カレーやシーフード、サラダ、デザートまでを存分に味わってもらえる。

さらに、セットメニューに追加できるアラカルトも充実。凝縮された旨みと弾力を味わう「活鮑のグリル」をはじめ、「ロブスターテール」や「北海道産ホタテ貝柱」などのシーフード、「ラムチョップ」などの肉料理を取り揃え、より食べ応えのあるバーベキューを楽しめる。

［バーベキューテラス「アブレイズ」概要］

期間：5月1日（金）〜10月31日（土）

場所：バーベキューテラス「アブレイズ」（2F）

時間：金曜 ディナーのみ 17:00〜20:00

土日祝 ランチ 12:00〜15:00／ディナー 17:00〜20:00

※8月は、毎日16:00〜20:00で営業（ランチタイムの営業はない）

料金：下記の5種のバーベキューセットから選択

ランチセット：1名 6800円（8月以外のランチタイムのみ提供）

スタンダードセット：1名 8800円

プレミアムセット：1名 1万3000円

ブラックアンガス トマホークプレート 2名：1万7000円（2名単位での注文）

ミートラバーセット：1名 1万4000円（1日 10名限定）

※全コース共通で、焼き野菜（ジャンボマッシュルーム、ポテト、パプリカ、コーン）とソース（バジルソース、チャンキートマトサルサコチュジャンバーベキューソース、アリッサアイオリ）を用意

※ランチセットを除くセットには、下記ドリンクのフリーフローが含まれる

グァバジュース、マンゴージュース、オレンジジュース、コカ・コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶、緑茶

※別途、追加料金で下記のアルコール飲み放題を利用可能

ひとり：3500円（赤ワイン、白ワイン、ハイボール、レモンサワー）

ひとり：4000円（ビール2種、スパークリングワイン、赤ワイン、白ワイン、レモンサワー、ハイボール）

追加アラカルトメニュー

活オマール海老 1尾：1万500円

活鮑 120g：6800円

ロブスターテール 1尾：4500円

北海道産帆立貝柱 2枚：2800円

黒毛和牛ステーキ 50g×2：7200円

ラムチョップ 2本：3950円

（すべて税・サービス料込）

ヒルトン東京お台場＝https://www.hiltonodaiba.jp