テレ朝・斎藤ちはるアナ、“同期”和田まあやの結婚を祝福「大好きなまあや 嬉しくてたまらないよ」
元乃木坂46の和田まあやが13日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表。この一報に、テレビ朝日の斎藤ちはるアナウンサーが祝福のコメントを寄せた。
【写真】美しい…白無垢姿を公開した和田まあや お相手との“家族ショット”も
和田は、白無垢姿の写真とともに、【ご報告】と題し、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。これまでの道のりを振り返り、感謝をつづるとともに、「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
するとこの投稿に、乃木坂46の1期生で同期の斎藤アナが「大好きなまあや 心から、おめでとう 嬉しくてたまらないよ 末永く幸せでありますように！」と祝福のコメントを寄せた。
【写真】美しい…白無垢姿を公開した和田まあや お相手との“家族ショット”も
和田は、白無垢姿の写真とともに、【ご報告】と題し、「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。これまでの道のりを振り返り、感謝をつづるとともに、「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
するとこの投稿に、乃木坂46の1期生で同期の斎藤アナが「大好きなまあや 心から、おめでとう 嬉しくてたまらないよ 末永く幸せでありますように！」と祝福のコメントを寄せた。