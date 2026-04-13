木下グループの合同入社式が１３日、東京都立川市の「ＭＡＯ ＲＩＮＫ ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ ＴＡＣＨＩＨＩ」で行われた。

同社所属のフィギュアスケートペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来・木原龍一組や世界選手権銀メダルの千葉百音、同じくミラノ・コルティナ五輪に出場した長岡柚奈・森口澄士組と森田真沙也・吉田唄菜組といった豪華メンバーで、新入社員３３３人の新たなスタートを彩った。

その後、新入社員代表ではアイスダンスの島田高志郎があいさつ。その島田に花束を渡すためサプライズ登場したのはフィギュアスケート女子でバンクーバー五輪銀メダルの浅田真央さんだった。

レジェンドの登場に場内はどよめく中、浅田さんは「新たなスタート、一歩を踏み出した今、期待や不安、さまざまな気持ちを感じていらっしゃると思います。今後、困難なことに直面した時には、周りの仲間と助け合い、そしてどんなことがあっても諦めず前に進んで挑戦していただきたいと思います」とエールを送った。

サプライズの連続に、ＳＮＳでは「え、入社式が豪華すぎる」、「これは一生の宝物」、「すごいサプライズ」と驚きの声が広がっている。