コシダカは、同社が運営する「カラオケまねきねこ」と「桃太郎電鉄（桃鉄）」のコラボキャンペーンを「東京都限定」で開催する。開催期間は4月13日から5月12日まで。

本キャンペーンでは、全店導入のエンタメプラットフォーム「E-bo（イーボ）」にて展開中の「桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～ for E-bo エンタメボックス」を対象店舗で利用した人に限定デザインのステッカーが配布される。

また、もらったステッカーをSNSに投稿した方の中から抽選で30名に「5,000まねきpt」が付与される。

キャンペーン概要

開催期間：4月13日（月） ～ 5月12日（火） ※景品がなくなり次第終了

対象店舗：都内8店舗（上野中央通り店、浅草店、秋葉原電気街口店、八重洲店、金のまねきねこ有楽町店、品川港南口店、新宿東南口店、渋谷本店）

【内容】

ステッカープレゼント：対象店舗のE-bo（イーボ）で桃鉄をプレイした人に、1人1枚、店舗限定デザインのステッカーをプレゼント

SNS抽選キャンペーン：もらったステッカーをSNSに投稿した方の中から抽選で30名に「5,000まねきpt」を付与

【エンタメプラットフォーム「E-bo」について】

「E-bo」は、カラオケまねきねこが独自に開発・提供するオリジナルカラオケ機種。アーティスト本人が演奏・録音した"原盤音源"を使用できる「本人音源」機能をはじめ、歌唱によるポイント獲得、ミッション挑戦など、ゲーム感覚で楽しめる機能を多数搭載している。さらに、外部パートナー企業が提供するコンテンツを「E-bo」を通じて購入・体験して楽しめる機能も備えており、カラオケボックスを単なる「歌う場」から、次世代のエンタメボックスへと進化させる。

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