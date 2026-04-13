元乃木坂46和田まあや、結婚発表 お相手にも言及「メディア制作に携わっている男性」ファンへの感謝も
【モデルプレス＝2026/04/13】元乃木坂46の和田まあや（27）が結婚したことがわかった。4月13日、自身のInstagramを通じて発表した。
【写真】元乃木坂、結婚発表で披露したお相手との和装ショット
和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりました メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告。「13歳で広島から上京した日、新幹線のホームで家族に手を振り、出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています。『当分、帰って来られないんだ』とはじめて実感が湧いてきて、親の顔が見えなくなった瞬間に涙が止まりませんでした」と上京当時を振り返り、「あのときの寂しさも、不安も、そして家族の気持ちも、すべて大切に抱えてここまで来ました」と記した。
そして「生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました」とし「どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました。活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。出会ったすべての方に心から感謝しています。本当にありがとうございます」と周囲への感謝をつづった和田。最後には「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。また、投稿では桜をバックに撮影した白無垢姿や、お相手や愛犬と撮影した写真などを披露している。（modelpress編集部）
1998年4月23日生まれ、広島県出身。2011年8月に乃木坂46の1期生オーディションに合格。2022年12月をもってグループでの活動を終了した。卒業後には、株式会社kaboの設立と代表取締役の就任を発表している。
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◆和田まあや、結婚発表
和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりました メディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を報告。「13歳で広島から上京した日、新幹線のホームで家族に手を振り、出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています。『当分、帰って来られないんだ』とはじめて実感が湧いてきて、親の顔が見えなくなった瞬間に涙が止まりませんでした」と上京当時を振り返り、「あのときの寂しさも、不安も、そして家族の気持ちも、すべて大切に抱えてここまで来ました」と記した。
◆和田まあや（わだ・まあや）プロフィール
1998年4月23日生まれ、広島県出身。2011年8月に乃木坂46の1期生オーディションに合格。2022年12月をもってグループでの活動を終了した。卒業後には、株式会社kaboの設立と代表取締役の就任を発表している。
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