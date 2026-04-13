「勝利の女神：NIKKE」よりバニー姿のブランがフリューのプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」に登場決定！
【ぬーどるストッパーフィギュアーブランー】 展開日：未定
フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーブランー」を発表した。展開日は未定。
本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「ブラン」を、同社のプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、白色のバニースーツを纏い、投げキッスポーズがキュートなブランを確認することができる。
＼フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) April 13, 2026
『勝利の女神：NIKKE』
ぬーどるストッパーフィギュアーブランー
ブランの投げキッスにときめきが止まらない💘
キュートなポージングのフィギュアをお見逃しなく✨
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