元乃木坂４６の和田まあやが１３日、自身のインスタグラムで結婚したことを発表した。

和田は自身の写真とともに「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしました」と報告。「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼び掛けた。

乃木坂４６加入当時のことも振り返り「１３歳で広島から上京した日、新幹線のホームで家族に手を振り、出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています。『当分、帰って来られないんだ』とはじめて実感が湧いてきて、親の顔が見えなくなった瞬間に涙が止まりませんでした」と回想。「あのときの寂しさも、不安も、そして家族の気持ちも、すべて大切に抱えてここまで来ました。生活が１８０度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました。どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました。活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。出会ったすべての方に心から感謝しています。本当にありがとうございます」とつづった。

◆和田 まあや（わだ・まあや）１９９８年４月２３日、２７歳。広島・福山市出身。２０１１年、乃木坂４６の１期生オーディションに合格。２２年、乃木坂４６を卒業。身長１６０センチ。趣味・観葉植物を育てること、わんちゃんと遊ぶ。