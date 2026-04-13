早くも無双状態だ。

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12日の中日戦に先発した阪神の郄橋遥人（30）が今季2度目の完封勝利。散発5安打、10奪三振の快投で、中日打線を寄せ付けなかった。

今季3試合目の登板で失点はわずかに1。防御率0.38と圧巻の投球を続けている。

日本球界トップクラスのポテンシャルを持ちながら、度重なる故障に悩まされてきた郄橋。当初は登板後に登録抹消し、十分な間隔を開けて先発させる構想もあった。だが、今季初登板となった3月28日の巨人戦で112球の完封勝利を挙げると、中7日で4月5日の中日戦に先発。スポーツマスコミはわざわざ、「藤川監督、郄橋を抹消せず」と報じたほどだ。 阪神OBが言う。

「この日の中日戦は今季初の中6日登板。抹消どころか、間隔を詰めて投げさせたうえに、123球の完封です。よほど状態がいいのでしょうが、このペースでローテーションを回していくというのは考えにくい。なにしろ、ずば抜けた素質を持つ一方、昨季までの入団8年間で一度もシーズンを完走したことがない。常に故障リスクを考慮しながら投げさせなくてはいけないことは分かっていても、“投げれば快投”ですから、ベンチの判断も揺れる。郄橋に関しては、藤川監督も葛藤との戦いということになります」

2018年の1年目から毎年のように故障に襲われ、21年の左肘クリーニング手術を皮切りに、左前腕、左肩、左手首と4年間でメスを入れること5度。左肘のじん帯を再建するトミー・ジョン手術も受けた。「ガラスのエース」と言われ、過去の監督、投手コーチはみな、その起用法に頭を悩ませてきた。

本人は「生き物的に強くなる」と意気込んでいるものの、無理はさせられない投手だ。好投を続ければ続けるほど、ベンチの悩みは深くなりそうだ。

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阪神といえば、早くも佐藤輝明の今オフの去就に注目が集まっている。昨オフはメジャー挑戦を巡り球団と泥沼の交渉劇を繰り広げたが、水面下では「ドジャースによる囲い込み疑惑」と「あの広告代理店の介入」が取り沙汰されているからだ。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】阪神・佐藤輝明をドジャースが「囲い込み」か…“あの広告代理店”の影も見え隠れ では、それらについて詳しく報じている。