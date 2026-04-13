ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 東武東上線 一部区間で運転見合わせ 人身事故のため 東武東上線 一部区間で運転見合わせ 人身事故のため 東武東上線 一部区間で運転見合わせ 人身事故のため 2026年4月13日 16時14分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東武鉄道によりますと、東武東上線は東武練馬駅で起きた人身事故のため、上板橋と和光市駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午後5時15分ごろになる見込みです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 世界初！海底「レアアース泥」回収 内閣府チームリーダーに聞く！採鉱大作戦と“国産化”への道筋【ひるおび】 関連情報（BiZ PAGE＋） 明治大学, 伊東市, 商店街, 埼玉, 葬儀, 金属加工, 長野, 置床工事, 慰霊祭, 海