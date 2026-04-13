米国とイスラエルによるイラン攻撃で、古代オリエントの一角をなすイランに眠る数々の王国や帝国の遺跡への被害が懸念されている。

東京文化財研究所文化遺産国際協力センター保存計画研究室長の安倍雅史さんは、「イランの素晴らしい遺跡や歴史を知ってもらい、『怖くて危険な、謎のベールに包まれた国』という印象を払拭（ふっしょく）したい」と語る。世界全体にとって大事なこの地域の歴史を知ることが重要だと思っているからだ。（文化部 多可政史）

■バーレーンでの調査、戦禍の影響懸念

安倍さんは長年、イランを含む中東の遺跡での調査に携わってきた。来年にもバーレーンでの調査を予定しているが、緊迫する中東情勢の影響を心配する。「バーレーンは最近観光に力を入れていて、新しい博物館の建設も計画されている。『中東＝危険』というイメージを持たれることを、バーレーン当局も非常に恐れていると思います」

戦禍にあるイランでは、文化財の被害が国際的にも懸念されている。イランの首都テヘランにあり、伝統的なペルシャの建築と工芸に西洋的な要素が融合された傑作と称される世界遺産「ゴレスタン宮殿」が攻撃を受け、損傷した。同じく世界遺産の「古都イスファハンの歴史的寺院と宮殿」も被害を受けているという。「政府系機関を狙った攻撃の余波で、近くにある文化財の被害が報告されています。博物館の重要な資料などは避難させているようですが、戦闘の長期化による悪影響が懸念されます」

■著書『古代オリエントの遺跡と文明』を刊行

このたび、歴史を知ることで、イランへの理解を深めてほしいと願って、著書『古代オリエントの遺跡と文明』（吉川弘文館）を刊行した。その悠久の歴史に魅せられた考古学者たちの奮闘を分かりやすく紹介した一冊だ。

紀元前３５００年頃に誕生したイラク南部のメソポタミア文明の影響を受けたイランでは、エラム文明など独自の文明が花開いた後、アケメネス朝のキュロス２世が古代オリエントを統一した。同朝を滅ぼしたアレキサンダー大王の帝国が分裂した後、セレウコス朝、パルティア、ササン朝といった王朝が興亡したが、７世紀半ばに新興のイスラム勢力が台頭し、イランの古代史は幕を閉じた。

こうした流れを高校の世界史で習った記憶のある人も多いだろう。一方で本書によると、近年の研究で見直されている通説も多い。

「例えば歴史家ヘロドトスの著作に記述されたアケメネス朝以前の大国メディアは存在せず、小さな部族集団の連合体だった。ムギ作農耕の起源も長く地中海沿岸のレバント地方とされてきたが、イラン・イラク国境のザグロス山脈でも栽培の痕跡が見つかり、『多地域起源説』を支持する研究者が増えています」

■日本とも縁が深いイランの考古学界

イランの考古学界は、日本との縁も深い。パリ・ルーブル美術館にあるハンムラビ法典碑を発見したのはフランス隊だが、日本を含め各国の発掘隊が様々な調査を続けてきた。１９５０〜７０年代には欧米で考古学の方法論を学んだイラン人研究者の活躍もめざましく、イラン隊、外国隊をあわせると調査団の総数が５０隊にも達したという「黄金期」を迎えた。

しかし、７９年のイラン・イスラム革命、８０年代のイラン・イラク戦争を機に「停滞期」に入る。イランと欧米諸国の政治的緊張が高まった余波で海外隊の発掘が難しくなったためだ。近年のイランの核開発問題や女性の人権問題でこの傾向が続き、米国・イスラエルとイランの軍事衝突が続く現在は日本政府から「退避勧告」が出ている。

本書で紹介しているのは「困難な状況でもイランの発掘に人生をささげた考古学者たちの『物語』」だ。襲撃者から逃れるように身を寄せ合う姿で発見された２体の人骨は遺跡の名前から「ハッサンルの恋人」として世界的に注目を集めた。革命で祖国を追われたイラン人の老考古学者は帰国した後、「ジーロフト文明」という未発見だった都市の痕跡を発見した。

近年も新バビロニアの王都バビロンで発掘され、ベルリンのペルガモン博物館で展示されているイシュタル門と「瓜二つ」の遺構がアケメネス朝の王都ペルセポリス近郊で見つかった。「アケメネス朝の王キュロス２世は、イシュタル門を模倣した門を誇らしげに見せ、新バビロニアの征服譚（たん）を自慢げに語っていたのかもしれません」

■学問を真剣に続けることが、分断の歯止めに

１９７６年生まれで、自身も古代オリエントの考古学に魅せられた一人だ。学生時代からイランを含む中東各地で発掘。近年は、世界遺産にも登録されたバーレーンの古墳群の調査で成果を挙げる。「バーレーンには紀元前２０５０年〜１７００年頃、ディルムン王国という、ペルシャ湾の海上交易を担った謎の王国があり、この時代の７万５０００基もの古墳がある。今年１〜２月の発掘調査では、その最古と見られる王墓が見つかったのです」

２０１８年からメソポタミア文明の都市国家・ウルクの商人などが訪れた「最果ての交易拠点」をイランで発掘し、成果を挙げていただけに、調査が見通せない現実を歯がゆく感じている。だが、戦禍にあって、発掘で共に汗を流したイラン人考古学者からは、パルティア（紀元前２４７年〜後２２４年）の巨大墓地を発見したとの報告があったのには驚いた。

「どんな状況下にあっても『決して研究をあきらめない』という現地の考古学者の信念には学ぶべきものがある。研究者として出来ることは少ないかもしれないが、学問に対する真摯な姿勢は、世界の分断化に歯止めをかけることにつながると信じている」