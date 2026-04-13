トランプ大統領がイランの港に出入りする船舶の海上封鎖を開始すると表明　再び高まるホルムズ海峡めぐる緊張

アメリカのトランプ大統領は日本時間13日午後11時から、イランの港に出入りする船舶の海上封鎖を始めると表明しました。

トランプ大統領：

午後11時（日本時間）、封鎖が発効する。他国も協力し、イランが石油を販売できないようにする。これは非常に効果的だ。

トランプ大統領は、アメリカ軍が行う海上封鎖には「他国も協力する」と語りましたが、具体的な国の名前は明らかにしていません。

また、「海上封鎖」を行う理由として「イランがホルムズ海峡を開放する約束を破った」と説明するとともに「核兵器の保有は絶対に許さない」と強調し、核開発の放棄は譲れない一線との考えを改めて示しました。

アメリカ中央軍は、封鎖の対象について「全てのイランの港や沿岸地域への出入りが対象となる」とした一方、イラン以外の港を出入りする船舶については航行の自由を妨げないとしています。

これに先立ち、イラン革命防衛隊はホルムズ海峡に軍艦が近づけば停戦合意違反だとして厳しい対応を取ると警告していて、ホルムズ海峡をめぐる緊張は再び高まっています。