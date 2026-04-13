元書家の金澤翔子さん（40）が13日、NHKの情報番組「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に出演。ダウン症の書家として知られているが、昨年に書家を引退したことが明らかになった。

金沢さんは、2012年のNHK大河ドラマ「平清盛」で番組タイトルを揮毫（きごう）するなど、「ダウン症の書家」として世界的に著名な書家。書家で随筆家の母・金澤泰子さん（82）が「私が元気なうちに自活してもらう」と、翔子さんは書家としての第一線から退き、現在は都内の喫茶店のホールスタッフに転職したことを明かした。

10年前から親元を離れてひとり暮らしをしており、料理や洗濯は自分でできているとのこと。生活費などお金の管理は泰子さんがやっているという。

泰子さんは「10年前にひとり暮らしをしたいと言われた。何も教えていなかったけど、近所の人がゴミの分別とか捨てる場所を教えてくれたの。買い物に行くとお店の人がお金の使い方も数えてくれた。このことがうれしくて寂しいなんて思うことはなかった」と周囲の人の助けを借りながらも、生活できていることを喜んだ。

さらに泰子さんは「障がい者を残していくということは生やさしいことじゃない。翔子は字は書けるけど、筆も選べないし、紙も買えない。私が死んじゃったらこのヘルプができない。翔子が好きなのは接客業だって分かっていたから、（書家は）きっぱりやめました」と翔子さんの転身について語った。

翔子さんは、泰子さんについて4歳から書道を始めて、力強い筆致で知られるようになり、大河ドラマのタイトル文字や、ゆずのシングルCDではカバータイトルなども担当。2020年東京オリンピックの公式アートポスターも担当した。