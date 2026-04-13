Aぇ! groupの佐野晶哉とNHK連続テレビ小説『風、薫る』公式がそれぞれInstagramを更新し、第11話での本格登場にあわせた写真を公開した。

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『風、薫る』公式アカウントでは、「初登場の島田健次郎役 #佐野晶哉 さんをさっそく『瑞穂屋』の前で」と綴られ、劇中の衣装姿での佐野の笑顔のオフショットが投稿された。佐野が演じる島田健次郎は新語や外国語に造詣が深い青年で、物語の中で一ノ瀬りん（見上愛）と瑞穂屋で出会うことになる人物だ。

一方、佐野晶哉のアカウントでは、眼鏡をかけ革の肩掛け鞄を下げた明治時代の書生風の衣装姿で石壁にもたれかかるカットなど、複数枚の写真が投稿された。キャプションには「#えくすきゅぜもあ」と、劇中のセリフのハッシュタグが記されている。投稿のコメント欄には「朝からシマケンかっこいい」「シマケン登場嬉しい」と、ファンからの祝福の言葉が相次いた。

なお、佐野にとって今作が朝ドラ初出演。Aぇ! groupのメンバーとしてアイドル・音楽活動を行う傍ら、映画『トリツカレ男』や『おそ松さん』など俳優業でも活躍の場を広げている。（文＝リアルサウンド編集部）