南條愛乃が、6thオリジナルアルバムを8月12日にリリースする。

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約2年8カ月ぶりのアルバムリリースとなる同アルバムでは、“静”と“動”という対極する2つの世界を表現。それぞれのコンセプトを2枚のミニアルバム形式で構成するという、彼女の表現力の深淵に触れる意欲的な作品だ。

また、同アルバムの制作にあたり、南條愛乃本人に加えて、シーンを代表する多彩なクリエイター陣が集結。菊田大介（Elements Garden）、藤間 仁（Elements Garden）、井内舞子、丸山真由子、KOTOKO、齋藤真也といった盤石の布陣に加え、中沢伴行ら初めて楽曲を手掛ける作家陣の参加も決定。至高のサウンドワークが“対”の世界観を鮮やかに彩る。

さらに、2026年7月リリースのゲーム『グリザイア 集結の百果』主題歌「グレイズブレンダー」や、遊技機『魔女と野獣』主題歌「Nemesis」といったタイアップ曲、これらに書き下ろしの新曲を加えた、全14曲を収録予定だ。

加えて初回限定盤Aには、2024年7月7日に神奈川県民ホールで開催された『南條愛乃 Live Tour 2024 ～LIVE of The Fantasic Garden～ supported by animelo』のライブ映像を収録するほか、初回限定盤BにはMVに加え、人気バラエティ企画最新作『南條一間 ～シーズン8～』（全6話）を収録する。

なお、公式通販サイト『ワーナーミュージック・ストア（WMS）』では、限定のオリジナルグッズが付属する豪華盤（WMS限定盤）の発売も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）