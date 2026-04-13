2016年4月の熊本地震後、被害を受けた熊本城（熊本市）に許可を得て入り、写真で記録した人がいる。福岡県福津市のカメラマン米倉豊二さん（76）。発災10年の節目に「多くの人に見てほしい」と、自身が著作権をもつ写真の一部を西日本新聞に寄せた。

崩落した石垣、吹き飛んでほぼ残っていない屋根瓦。熊本のシンボルである大小二つの天守閣は、内部まで足の踏み場がなかったという。「ここまでとはと、驚きしかなかった」と米倉さんは振り返る。

小天守の屋根に設置されていた鯱。かろうじて残っていた。大天守の鯱は瓦とともに落下した＝2016年12月7日（YKEメディア提供、撮影・米倉豊二さん） 小天守の屋根に設置されていた鯱。かろうじて残っていた。大天守の鯱は瓦とともに落下した＝2016年12月7日（YKEメディア提供、撮影・米倉豊二さん）

米倉さんが部長を務める映像制作会社「YKEメディア」（同市）は、復旧工事を担う大手ゼネコン大林組と熊本市から記録撮影の依頼を受けた。米倉さんは16年12月5〜9日に城に入った。当時は余震が続き、一般や報道の立ち入りが制限されており「恐怖心はあったが、この状態を残さなければという使命感が大きかった」という。

小天守の内部。外壁が崩れ石がなだれ込み、足の踏み場はない。余震が起きたら今にも崩れそうだった。＝2016年12月5日（YKEメディア提供、撮影・米倉豊二さん） 小天守の内部。外壁が崩れ石がなだれ込み、足の踏み場はない。余震が起きたら今にも崩れそうだった。＝2016年12月5日（YKEメディア提供、撮影・米倉豊二さん）

市によると、熊本城を構成する建造物は全33棟が被災。本丸御殿は地盤沈下で変形した。天守閣は復旧し一般公開されているが、城内すべての修復工事を終えるのは52年度。米倉さんは「被害の甚大さを直視して、次の災害への備えを考えてほしい」と語った。（坪井映里香）

小天守の入り口。崩れた石垣でふさがれ、梁（はり）があらわになっている。建物全体はコンクリートの杭で保たれているため、維持されたという＝2016年12月6日（YKEメディア提供、撮影・米倉豊二さん） 小天守の入り口。崩れた石垣でふさがれ、梁（はり）があらわになっている。建物全体はコンクリートの杭で保たれているため、維持されたという＝2016年12月6日（YKEメディア提供、撮影・米倉豊二さん）