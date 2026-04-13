札幌のＪＲ苗穂駅で４月１３日午後、男性が快速エアポートと接触し、死亡する事故がありました。



この影響で快速エアポートなど列車７０本が運休し、現在も大幅にダイヤが乱れています。



札幌市中央区北３条東１１丁目のＪＲ苗穂駅のホームで午後０時半ごろ、ＪＲの職員から「千歳方面行きの列車に人が衝突した」と消防に通報がありました。



小樽発ー新千歳空港行きの特別快速エアポート８２号と人が接触し、警察によりますと、年齢不明の男性が死亡したということです。





乗客乗員にけがはありませんでした。千歳線の札幌ー千歳間の上下線、函館線の札幌ー岩見沢間の上下線で一時、運転見合わせとなり、快速エアポート２９本を含む列車７０本が運休しました。この事故の影響で空港に向かうバス乗り場ではー

（長野記者）「日中の運転見合わせとあり、影響は大きいようです。札幌駅前通りからバス乗り場まで、空港行きのバスを待つ人の長い列ができています」



（空港に向かう人）「乗り換え便があって、遅れることができない状態です」



（空港に向かう人）「ちょっとびっくりというか予想外」



（空港に向かう人）「（飛行機に）間に合うかちょっと不安です」



千歳線・函館線は午後２時半まえに運転を再開しましたが、現在も一部列車に遅れが出ていて、ＪＲではホームページで最新の運行情報を確認するように呼び掛けています。