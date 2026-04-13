「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 4位はオフショットにも注目が集まる“インスタクイーン”
好きなゴルフだから楽しみたい。和気あいあいとした雰囲気で嫌なプレッシャーもなく、さらには上達のきっかけがつかめたら、「今日はいいゴルフだった」と思えるのではないだろうか。そこで、「一緒にラウンドしてみたい女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。4位にランクインしたのは、オフショットにも注目が集まる吉田優利だ。
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【4位】吉田優利4位に選ばれたのは吉田優利。インスタグラムの投稿にたくさんの「いいね！」が付くことからもファンが多く、「ずっと応援していて好きだから」「大ファンです！」「とにかく可愛いので」「親しみやすい感じが出てる」と、多くのコメントが寄せられた。また、「ラウンドが盛り上がりそう」「吉田プロから楽しくゴルフを学びたい」「いろいろ教えてもらいながら和気あいあいとラウンドできそうなので」という意見も多く、インスタの投稿からうかがえる笑顔満点の明るい雰囲気が影響していそうだ。米ツアーではポイントランク73位に入り、上位80位までに与えられるシード権を獲得。着実にランキングを上げながら、米ツアー3年目に臨む吉田。優勝を果たし、持ち前の笑顔の花を咲かせられるのか、注目が集まる。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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