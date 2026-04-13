ドラコン王者、脅威の飛距離！ ヒザ立ちで336y、ハーフショットで339y「あなたは野獣ですか？」
2022年には世界ドラコン王者に輝いたマーティン・ボルグマイヤー（ドイツ）が自身のインスタグラムを更新。3つの異なった体勢から放ったドライバーの飛距離を比較する動画を投稿した。
【動画】え、ヒザ立ちなのに336ヤード!? ドラコン王者、驚異のスイング
最初は屋内練習場で。両ヒザを床に付けたヒザ立ちの体勢から放ったショットだったが、それでもキャリーで323ヤード、飛距離は驚異の336ヤードを記録した。2打目はバックスイングを中ほどで止めたハーフスイングでのショット。こちらのキャリーは314ヤードだったが、ランが出て飛距離は339ヤードにも及んだ。最後はゴルフ場のティーイングエリアから、マン振りのショットを披露。ところがクラブヘッドはボールの下を通過してしまったようで、ボールは勢いなく上に飛び上がるとそのまま後ろへポトリ。飛距離はマイナス1.2ヤードという珍記録を樹立してしまった。投稿を見たファンからは「ありえないよ！」「ヒザ立ちなのに大勢のプロゴルファーよりも飛ばすなんて！」「あなたは野獣ですか？」などヒザ立ちショットに驚嘆の声が集中。中にはボルグマイヤーのトレードマークとなっているショートパンツについて「今日のパンツはちょっと長かったんじゃない？」と問いかけられると、本人も「そうだね、特に3打目の時だね」とあっさりと受け入れていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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