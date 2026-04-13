タレント上沼恵美子（71）が13日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。71歳の誕生日を迎えたこの日、生年月日がまったく同じ大スターを回想した。

共演者やリスナーからプレゼントが届き、感激した上沼。8年前に亡くなった歌手・西城秀樹さんも同じ1955年4月13日生まれで、「生きてたら彼も71歳だった」と吐露。上沼の誕生日には西城さんから「毎年、かわいいお花のアレンジを届けていただいてた」と振り返った。

「亡くなる年の4月13日に届いたお花のメッセージカードには“上沼さん、お体気をつけてくださいね”って書かれてた」と明かし、「その年（の5月16日）に亡くなられたから…びっくりしました。信じられへん！ヒデキって元気の塊やったもん」と惜しんだ。

「感じ良いし、歌うまいし、スタイル良いし、言うことなかったね」と絶賛。「早かったなあ。ご病気だったからね…頑張ってたんですけどね。大好き。いろいろお世話になってるの。ああいう方がね、なんで星になっちゃうかね…。同い年、まったく一緒だったんでね。グッとくるものがありました」と思いを込めていた。