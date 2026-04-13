【 松任谷由実 】 「手術を行うことになりました」 虫垂炎でツアー日程変更 「盲腸は盲点だった」
「ユーミン」ことシンガーソングライターの松任谷由実さんが今月13日、自身の公式サイトで、虫垂炎と診断されたことを明かしました。
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全国72公演に及ぶホールツアー「YUMI MATSUTOYA THE WORMHOLE TOUR 2025-26」を開催中の松任谷さんは、「高崎公演延期のお知らせ」と記すと、『この度、定期健診にて「虫垂炎」と診断されました。』と、報告。
『現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、「Wormhole」ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました。そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期させて頂きます。』と、説明しました。
松任谷さんは、X公式アカウントで『盲腸は盲点だったー！子供がなるものだとばかり思ってたけど、私、まだ子供ってこと？』と、コメントしています。
【担当：芸能情報ステーション】