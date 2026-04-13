「ユーミン」ことシンガーソングライターの松任谷由実さんが今月13日、自身の公式サイトで、虫垂炎と診断されたことを明かしました。

【写真を見る】【 松任谷由実 】 「手術を行うことになりました」 虫垂炎でツアー日程変更 「盲腸は盲点だった」





全国72公演に及ぶホールツアー「YUMI MATSUTOYA THE WORMHOLE TOUR 2025-26」を開催中の松任谷さんは、「高崎公演延期のお知らせ」と記すと、『この度、定期健診にて「虫垂炎」と診断されました。』と、報告。



『現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、「Wormhole」ツアーが年末まで続くことから、その合間をみて手術を行う事になりました。そのため、7月28日（火）に予定しておりました高崎公演を、9月22日（火・祝）に延期させて頂きます。』と、説明しました。





また。『公演を楽しみにしてくださっていた皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけします事、心よりお詫び申し上げます。』と謝罪するとともに、『延期公演にご都合が合わず参加出来ない方を対象としたチケット払い戻しをさせて頂きます。』と、払い戻し対応についても案内しました。

松任谷さんは、X公式アカウントで『盲腸は盲点だったー！子供がなるものだとばかり思ってたけど、私、まだ子供ってこと？』と、コメントしています。

【担当：芸能情報ステーション】