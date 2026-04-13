元乃木坂46のタレント和田まあや（27）が13日、インスタグラムを更新。結婚を発表した。

白無垢（むく）姿のショットをアップし「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

11年8月、乃木坂46の1期生オーディションに合格。当時中1で、当時最年少の齋藤飛鳥（27）に次ぐ年少組メンバーだった。22年12月にグループから卒業した。近年は起業家、アイドルプロデュースなど幅広く活動していた。

以下、発表全文。

【ご報告】

いつも応援してくださる皆さまへ

私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます。

13歳で広島から上京した日、新幹線のホームで家族に手を振り、出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています。

「当分、帰って来られないんだ」とはじめて実感が湧いてきて、親の顔が見えなくなった瞬間に涙が止まりませんでした。

あのときの寂しさも、不安も、そして家族の気持ちも、すべて大切に抱えてここまで来ました。

生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました。

どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が

私の大きな力になりました。

活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。

出会ったすべての方に心から感謝しています。

本当にありがとうございます。これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします 和田まあや