キックボクシングフェス．２「ＧＯＡＴ」（５月２８日、東京・後楽園ホール）の会見が１３日に都内のホテルで行われ、ＳＢ日本スーパーフェザー級王者の笠原友希（２４）と元Ｋ―１フェザー級王者の軍司泰斗（２７）が対戦することが発表された。

今回２人は「ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ―ＢＬＡＣＫルール」で対戦する。シュートボクシングの看板を背負って試合に臨む形になる笠原は「今回はこういうＧＯＡＴっていう大きい舞台で組んでいただいて感謝しています」と力を込めた。試合に向けて「後日地上波も放送されるということで、そこに選ばれたからには役割をはたして本物のキックボクシングを見せようと思うのでよろしくお願いします」。軍司について「アグレッシブでパンチのあるいい選手だと思いますけど、ＫＯを狙いに行って（ボーナスの）１００万を取りたいと思います」と話した。

対する軍司は近年、ヒジありの「ＫＮＯＣＫ ＯＵＴ―ＲＥＤルール」を主戦場としてきたとして「僕自身キックボクシングルール久々で１年半ぶりくらいで、キックルールに戻るのはキックボクシングを盛り上げるため。これからオープンフィンガームエタイと並行してやろうと思っているので。どっちでもやるんだぞっていうのを見せたいと思います」と意気込み。笠原について「僕自身もサウスポーが４戦連続なんで。サウスポーは慣れているので当日しっかり対策して行ければいいなと思います」と必勝を期した。