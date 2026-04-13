4児の母・平愛梨、息子たちの神対応＆愛情たっぷりチャーハン朝食公開「頼もしいお兄ちゃんたち」「長友選手にそっくり」の声
【モデルプレス＝2026/04/13】タレントの平愛梨が4月12日、自身のInstagramを更新。息子たちのために作った朝ごはんや、兄弟愛あふれるエピソードを紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳4児のママタレ「朝から愛情たっぷり」朝ごはん完食した四男の姿
平は「週末Day」と題し、夫を送り出した後の賑やかな朝の様子を投稿。自分用のトースト朝食と、4人分のチャーハン、味噌汁、コップが並んだカラフルな食卓を披露した。
さらに、息子たちのためにチャーハンを作っている最中に起きた出来事も紹介。別室で四男が泣き出したものの、上3人の兄たちが自ら赤ちゃんの元へ駆け寄り、抱っこをして慰めてくれたという。次男は「ママはみんなの為にご飯作ってくれてるから待ってね」と声をかけ、長男はテレビのリモコンを渡して「何見たい？好きなの見ていいからね」と優しく対応。三男は「飲んで泣き止んで」と飲み物を差し出したそうで、平は「みんな、それぞれどうしたの！？一体何があったの？！」と、息子たちの急成長ぶりに感激した様子を見せている。
この投稿に、ファンからは「素晴らしい兄弟愛」「チャーハン美味しそう」「朝から愛情たっぷり」「頼もしいお兄ちゃんたち」「しっかり食べてくれそう」「お兄ちゃんたちの優しさに涙が出そう」「お兄ちゃん、長友選手にそっくり」といった反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】41歳4児のママタレ「朝から愛情たっぷり」朝ごはん完食した四男の姿
◆平愛梨、息子たちのごはん＆成長に驚き
平は「週末Day」と題し、夫を送り出した後の賑やかな朝の様子を投稿。自分用のトースト朝食と、4人分のチャーハン、味噌汁、コップが並んだカラフルな食卓を披露した。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「素晴らしい兄弟愛」「チャーハン美味しそう」「朝から愛情たっぷり」「頼もしいお兄ちゃんたち」「しっかり食べてくれそう」「お兄ちゃんたちの優しさに涙が出そう」「お兄ちゃん、長友選手にそっくり」といった反響が寄せられている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
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