元乃木坂46でタレントの和田まあや(27)が13日、自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。

和田は「私事で恐縮ですが、かねてよりお付き合いしておりましたメディア制作に携わっている男性と結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と、結婚を発表。

これまでの活動を振り返り、「13歳で広島から上京した日、新幹線のホームで家族に手を振り、出発したあの瞬間を今でも鮮明に覚えています。『当分、帰って来られないんだ』とはじめて実感が湧いてきて、親の顔が見えなくなった瞬間に涙が止まりませんでした。あのときの寂しさも、不安も、そして家族の気持ちも、すべて大切に抱えてここまで来ました。生活が180度変わり、環境に心も体もついていけず大変なこともありましたが、振り返ると、そのすべてが今の幸せへと繋がっていました」とつづった。

そして「どんな時も温かく支えてくださる皆さんの存在が私の大きな力になりました。活動を通して出会えたメンバーやスタッフの皆さま、たくさんの愛に支えられてここまで来ることができました。出会ったすべての方に心から感謝しています。本当にありがとうございます」と感謝を記し、「これからも私らしく、一歩一歩進んでいきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

1998年4月23日生まれ、広島県出身の和田は、2011年8月に乃木坂46第1期メンバーオーディションに合格。22年12月をもってグループでの活動を終了した。

和田の結婚報告には、元乃木坂46でテレビ朝日アナウンサーの斎藤ちはるが「大好きなまあや 心から、おめでとう 嬉しくてたまらないよ 末永く幸せでありますように！」とコメントするなど、“同期”からの祝福が寄せられていた。