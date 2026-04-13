女優の前田愛（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。義母・波野好江さんが誕生日を迎えたことを伝えた。

前回の投稿で、長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎、次男で歌舞伎俳優の中村長三郎の入学式を終えたことを報告していた前田。この日は「そして、お母様のお誕生日でした」と、息子らが好江さんを囲んだ写真をアップした。

義母の人柄について「とーっても料理上手な母 何を作っても本っ当に美味しくて 一緒にキッチンに立つ時はスーシェフ（＝副料理長）の気持ちで学ぼうと思うのですが なかなか同じようにはできません」と告白。「長男が中学生になってからは 毎日のお弁当を週一で担当して 私たちを支えてくれていました」と振り返った。

「勘太郎は その丁寧でおいしそうなお弁当を 友人に驚かれたことが何度もあるそうです」と明かし、好江さんが記録していたという弁当の写真を披露。「面倒をかけてしまって申し訳ない気持ちでいると『週一だから、楽しんでできるのよ』と さらりと言ってくださることも 優しくて感謝の念は尽きません」とした。

また「長三郎は バースデーカードに『ノンナ、僕のお弁当もよろしくお願いします！』と書いて、ちゃっかりお願いしていました」と明かし、「よろしくお願いしまーす」とも。「幸せな子どもたちです あ、私も」とハートマークを添えていた。

前田は歌舞伎俳優の中村勘九郎と09年に結婚。11年2月に長男の勘太郎、13年5月に次男・長三郎が誕生した。好江さんは、2012年に死去した歌舞伎俳優の中村勘三郎さん（享年57）の妻で、勘九郎の母。