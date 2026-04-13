【4月11日・12日のB2試合結果】信州が今節連勝で東地区優勝マジック2…神戸は延長戦を制し連勝を伸ばす

4月11日から12の2日間にわたり「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第30節が行われ、全国各地で熱戦が繰り広げられた。

東地区首位を走る信州ブレイブウォリアーズは、ホームで岩手ビッグブルズと対戦。GAME1は序盤こそ岩手の粘り強いディフェンスに苦しんだが、第3クォーターにウェイン・マーシャルを中心に得点を重ね主導権を握り勝利。GAME2は一度もリードを許すことなく快勝し、信州は3連勝で43勝目13敗となり東地区優勝マジックを2まで縮めた。

両地区2位対決となった、愛媛オレンジバイキングスvs福島ファイヤーボンズは白熱の試合展開に。GAME1で前半に大きくビハインドを背負った福島は、後半に驚異的な追い上げを見せ試合残り時間1.8秒に中野司が逆転打となる3ポイントを沈め勝利。GAME2は愛媛が先手を奪われるも粘り強く追いかけ連敗を阻止した。

圧倒的な成績で西地区優勝を決めている神戸ストークスは、鹿児島レブナイズと対戦。GAME1はオーバータイムまでもつれ込む試合となり123－118のハイスコアゲームに勝利。GAME2は82－65とディフェンスを強化し、ヨーリ・チャイルズが25得点22リバウンド、ルーク・メイが20得点10リバウンドと揃ってダブルの活躍で勝利に貢献した。神戸は連勝を17に伸ばし、プレーオフで対戦する可能性が高い鹿児島に対し強さを証明した。

プレーオフ進出を確定させている横浜エクセレンスは、熊本ヴォルターズと対戦。B2得点王のトレイ・ボイドがGAME1で31得点、GAME2で21得点とチームをけん引し今節連勝に導く活躍を見せた。一方で熊本は、この連敗で愛媛との順位争いから一歩後退。残り4試合で西地区2位を目指す。

そのほか、福井ブローウィンズは敵地でベルテックス静岡と対戦。GAME1は福井が第1クォーターからリードを奪い最大15点差をつける。その後静岡の追い上げにあうも最終クォーターに引き離し快勝。勢いに乗った福井はGAME2も勝利した。

4月11日と12日に行われたB2の試合結果は以下の通り。

■4月11日と12日のB2試合結果一覧

・4月11日



静岡 74－89 福井



信州 86－78 岩手



青森 77－67 山形



愛媛 89－90 福島



熊本 81－85 横浜EX



奈良 84－82 福岡



神戸 123－118 鹿児島

・4月12日



静岡 78－93 福井



信州 89－70 岩手



神戸 82－65 鹿児島



奈良 76－86 福岡



熊本 79－96 横浜EX



青森 72－78 山形



愛媛 97－84 福島

■B2順位表

【東地区】



1位：信州 43勝13敗



2位：福島 40勝16敗



3位：横浜EX 36勝20敗



4位：福井 34勝22敗



5位：山形 13勝43敗



6位：青森 12勝44敗



7位：岩手 12勝44敗

【西地区】



1位：神戸 51勝5敗



2位：愛媛 36勝20敗



3位：熊本 35勝21敗



4位：鹿児島 26勝30敗



5位：福岡 23勝33敗



6位：奈良 17勝39敗



7位：静岡 14勝42敗

【ワイルドカード上位】



1位：福井 34勝22敗



2位：鹿児島 26勝30敗



3位：福岡 23勝33敗



4位：奈良 17勝39敗

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