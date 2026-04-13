明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０７：２０ 米・ミランＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加

０８：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

２１：３０ 米・卸売物価指数

※日・閣議

※中・貿易収支

※タイ，インド市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ウエストＨＤ<1407>，日本国土開発<1887>，パソナＧ<2168>，ＳＦＯＯＤＳ<2292>，いちご<2337>，ディップ<2379>，ＤＣＭ<3050>，Ｊフロント<3086>，ドトル日レス<3087>，ＳＦＰ<3198>，クリレスＨＤ<3387>，ＴＫＰ<3479>，ＳＨＩＦＴ<3697>，マネフォ<3994>，ボードルア<4413>，ｎｏｔｅ<5243>，ベクトル<6058>，オキサイド<6521>，ベイカレント<6532>，ＦＰパートナ<7388>，マニー<7730>，トランザク<7818>，三陽商<8011>，高島屋<8233>，松屋<8237>，イズミ<8273>，エーアイテイ<9381>，松竹<9601>，東宝<9602>，乃村工芸社<9716>，モリト<9837>，アークランズ<9842>，グロービング<277A>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース，ジョンソン・エンド・ジョンソンほか



出所：MINKABU PRESS