カーブスホールディングス<7085.T>はこの日の取引終了後、２６年８月期連結業績予想について売上高を４１３億円から４２３億円（前期比１２．６％増）へ、営業利益を７３億円から７７億円（同２１．４％増）へ上方修正すると発表した。配当予想も２５円から３０円（前期１７円）に増額した。会員数と会員向け物販売上高の順調な増加など足もとの状況を織り込んだ。



あわせて株主優待制度の拡充を発表した。１００株以上保有する株主を対象として、現行では一律ＱＵＯカード５００円相当を贈呈している。変更後は保有株数と継続保有期間に応じてＱＵＯカードまたは電子マネー１０００～５０００円相当の贈呈、あるいはカーブス定期便契約商品の１０００～５０００円の割引きを行う。このほか、カーブスチェーン創設２０周年を記念した特別優待の実施も明らかにした。



出所：MINKABU PRESS