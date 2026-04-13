エムビーエス <1401> [東証Ｇ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の経常利益(非連結)は前年同期比18.2％増の5.5億円に伸び、通期計画の7.3億円に対する進捗率は5年平均の57.6％を上回る74.7％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-5月期(4Q)の経常利益は前年同期比8.8％減の1.8億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(3Q)の経常利益は前年同期比9.1％増の1.7億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の13.4％→15.8％に上昇した。



株探ニュース