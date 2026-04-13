Ｕ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ <9418> [東証Ｐ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比2.8％増の170億円となり、通期計画の322億円に対する進捗率は53.1％となり、5年平均の51.2％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.8％増の151億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比6.3％増の88.6億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の8.8％→8.6％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース