ＡＲアドバンストテクノロジ <5578> [東証Ｇ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の6.1億円に急拡大し、従来予想の4.5億円を上回って着地。

併せて、通期の同利益を従来予想の9.6億円→11.9億円(前期は7.7億円)に24.4％上方修正し、増益率が23.6％増→53.7％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.2％増の5.8億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比50.9％増の3.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の5.7％→8.3％に改善した。



株探ニュース