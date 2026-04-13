フェスタリアホールディングス <2736> [東証Ｓ] が4月13日大引け後(16:00)に決算を発表。26年8月期第2四半期累計(25年9月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比50.4％減の6100万円に大きく落ち込み、従来の5.7％増益予想から一転して減益で着地。

通期計画の2億6000万円に対する進捗率は23.5％にとどまり、5年平均の47.0％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した3-8月期(下期)の連結経常利益は前年同期比23.6％増の1億9900万円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である12-2月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比9.9％減の1億9200万円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.6％→6.6％に悪化した。



株探ニュース