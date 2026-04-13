◇NBAマーベリックス149-128ブルズ(日本時間13日、アメリカン・エアラインズ・センター)

ブルズの河村勇輝選手がNBAレギュラーシーズン最終戦に途中出場し、自己最多14得点をマークしました。

第2Qの開始から投入され、2本のシュートはいずれも不発。第3Qは出番がありませんでしたが、大差がついた第4Qは再び開始からコートに立ち、連続で3ポイントシュートを成功。残り9分4秒にも3本目の3ポイントシュートを沈めるなど、14分48秒の出場で14得点、1アシスト、2リバウンドを記録。3ポイントシュートは9本中3本の成功でした。また14得点はキャリアハイの数字。

チームは21点差をつけられ敗戦。31勝51敗のイースタン・カンファレンス12位でシーズンが終了となりました。

河村選手にとってのNBAでの2シーズン目が終了。今季は右足のふくらはぎと足首に血栓ができて、約3か月の離脱。1月にはブルズと再度2way契約を結び、Gリーグでは11試合で平均33.5分のプレーで18.7得点、11アシストを記録。NBAでは18試合で平均11.6分のプレーで3.4得点、2.6アシストなどを記録しました。