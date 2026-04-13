◇MLB レンジャーズ5-2ドジャース(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)

レンジャーズ戦に先発登板したドジャース・佐々木朗希投手について、女房役のダルトン・ラッシング選手が投球を振り返りました。

今季3度目の登板となった佐々木投手は初回、無死1、2塁のピンチを三者連続三振で切り抜けると、2回も1アウト2、3塁のピンチとしましたが、続く打者を空振り三振と内野フライ。得点を許しません。

しかし3回、先頭打者のエバン・カーター選手にホームランを浴びて同点とされると、2アウトからタイムリーを浴びて2失点目。4回94球を投げ、被安打5、6奪三振、与四球5、2失点という内容で今季2敗目を喫しました。

バッテリーを組んだラッシング選手は、佐々木投手の投球内容について「打ち取れたはずの打者を何人か四球で出してしまったと思った。でも、(2回に)先頭打者を四球で出した後、空振りの場面を作れて立ち直れたのは良かった。悪い登板ではなかった」とコメント。

四球で走者を出すことも多かった佐々木投手ですが、2失点でしのいだことについては「走者がいる場面でスプリットやカッターでカウントを有利にし、速球やスプリットで空振りを増やしていたのが見て取れた」と手応えを語りました。

今季3試合に先発登板している佐々木投手ですが、いずれの試合もラッシング選手がマスクをかぶり佐々木投手をリードしています。

チームは2-5で敗れ、佐々木投手は今季2敗目。次戦で待望の今季初勝利となるのでしょうか。