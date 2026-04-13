俳優・石井杏奈（２７）が１３日、都内で行われたテレ東系ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（１７日スタート。金曜、後９・００）の会見に主演の濱田岳、共演の鈴木伸之、板谷由夏、生瀬勝久と登壇した。

濱田演じるさえない刑事で、モブさんと呼ばれる誠の恋人・美咲を演じる石井は白のドレスで登場。作品にちなみこれまでのキャリアの中で、今に生きている経験を問われると「中学生の時に『Ｅ-ｇｉｒｌｓ』というグループ活動を始めたんですけど、その時に部活に通わずにお仕事のメインでやっていたので『Ｅ-ｇｉｒｌｓ』でめちゃくちゃ縦社会を学んだ。大きな経験だったなと」と答えた。

グループの規律については「先輩より先にお弁当を食べないとか、入り時間も後輩からとか。ちゃんとした部活で学ぶようなことをグループ活動を通して学んだので、そこで経験できたのでよかったなと思いました」と明かし、生瀬は「僕は横しか見てなかった」と苦笑いした。

タイムリープで人生の主人公になる物語にちなみ、自分が人生の主役だなと思った瞬間はとの質問には「やっぱり、渋谷駅とかに自分のポスターを貼られた時に、母と祖母と見に行った時に、すごいって思いました」とぶっちゃけると、ここでも生瀬から「わあ、すごい。渋谷で、いいなあ」とちゃかされ、苦笑いしていた。