１１日に放送されたＮＨＫドラマ「お別れホスピタル２」で、ＹＯＵと阿川佐和子の演技にネットも驚きの声が上がった。

終末期を迎えた患者を受け入れる病院でのかけがえのない日々を描いた作品で、阿川は夫の前では酸素マスクを外してしまう角川を演じた。肺に疾患があり、酸素マスクがなければつらいはずの角川だったが、マスクをしている姿を夫が見ると心配する…と無理してマスクを外していた。

ＹＯＵは末期の膵臓がんを煩うベストセラー作家の桜田を演じた。毒舌キャラとしてテレビでも活躍したが、今では思い出してくれる人もいない。日々、弱っていく中で、かつての編集者・秋山を裏切った過去が重くのしかかる…。

阿川もＹＯＵもドラマの中では他界する。そのため当然すっぴん姿。顔色も悪く、病人そのものの姿で最期の姿を演じきった。

ネットでも２人の圧巻演技に感動の声が上がり「ＹＯＵさんの演技がすごくて…」「すべてを悟ってる末期の２人、ベテラン女優の演技のようだった阿川さんとＹＯＵさん」「ＹＯＵ ってホント凄い女優さんでもあるんだよなってひさびさに思ってる」「阿川佐和子さん、ＹＯＵさんは患者役のイメージなかったけどリアルだったな」「バラエティの印象が強かった阿川さんとＹＯＵさんの演技、すごい役者さんなんだなと改めて感動」などの声が多数上がっていた。