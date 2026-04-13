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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月13日は、最大20台のデバイスを同時に充電できるUGREEN（ユーグリーン）の「多面電源タップ（16口・4ポート・PD20W）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN 20台同時充電 電源タップ 差し込み口4面 プラグ干渉なし PD20W 16個口 4ポート 配線整理 一括集中スイッチ 省電 据え置き型 斜めデザイン 両側で並べても同時利用可能 接地3PIN ACアダプター挿入可能 合計1500W PSE基準適合 T620（1.5M ブラック） 2,379円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

コンセント不足もこれ1台で解消。UGREENの「多面電源タップ（16口・4ポート・PD20W）」が20％オフ

UGREEN（ユーグリーン）の「多面電源タップ（16口・4ポート・PD20W）」が20％オフ。今なら2,379円と過去最安値で購入できるチャンスです。

ACコンセント×16口、USB-C×2ポート、USB-A×2ポートを搭載。リビングや仕事場でのコンセント不足を解消する多機能電源タップ。最大20台のデバイスを同時に充電・給電できて便利です。

差し込み口は全方向4面に配置。大きいACアダプターを並べて挿しても隣のプラグとぶつかりにくい構造なのは助かりますね。

最大20W出力でスマホやダブレットの急速充電も可能

USB-Cポートは20W出力とパワフルで急速充電にも対応。スマホの充電もスピーディーに完了しますよ。

定格容量は合計1500W。テレビや照明だけでなく、ヘアドライヤーや電子レンジ、冷蔵庫など高出力の家電にも使えますよ。

定格容量を超えると、スイッチが自動でOFFになる安全機能付きなのも安心です。

過電流や過電圧など安全対策もバッチリ。壁掛け設置もできて便利

接続機器の電源をまとめてオン・オフできる一括集中スイッチを備えており、待機電力の削減に役立ちます。

PSE基準に適合しており、過電流・過電圧・短絡・過負荷からデバイスを保護するThermal Guard技術を内蔵。

コードは1.5mと長く、配置も自由自在。デスク上やベッドサイドなど、コンセントから少し離れた場所への設置にも最適です。

本体背面には壁掛け用のフック穴を採用。壁に浮かせて固定すれば、デスク上のスペースを広く使えますよ。

UGREEN 20台同時充電 電源タップ 差し込み口4面 プラグ干渉なし PD20W 16個口 4ポート 配線整理 一括集中スイッチ 省電 据え置き型 斜めデザイン 両側で並べても同時利用可能 接地3PIN ACアダプター挿入可能 合計1500W PSE基準適合 T620（1.5M ブラック） 2,379円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年4月13日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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