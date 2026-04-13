TWICE・SANA、360度パーフェクトビューティの秘けつ「毎朝、まず鏡で…」
多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのSANAが、22日発売の雑誌『美的』6月号特別カバー版（小学館）の表紙を飾る。
【表紙カット】抜群のスタイルとオーラを披露したTWICE・SANA
TWICEのデビュー10周年のワールドツアーと並行して、日本人メンバーユニット・MISAMOとしてジャパンファーストアルバム『PLAY』をリリースするなど、精力的に活動中のSANA。今回は、多忙なスケジュールの合間を縫って、韓国・ソウルで撮影を敢行した。
メイクを手掛けたのは、数々のK-POPアーティストから絶大な支持を集めるウォン・ジョンヨ氏。イヴ・サンローランの新作「YSL ラブヌード リップスティック」をキーアイテムにSANAの魅力を存分に引き出すため、事前に入念に打ち合わせを行った。圧巻の透明肌に映えるみずみずしいピンクのリップ、クールなまなざしが印象的な表紙に加えて、中面では黒のトップス×パンツスタイルで、抜群のスタイルとオーラを披露した。
さらに、スペシャルインタビューも。美容界からも引く手あまたのSANAの“美の秘けつ”に迫る。SANAは、ライブでの360度ステージはもちろん、移動中でも全方向から見られる仕事であることを踏まえ、「毎朝、まず鏡で自分のコンディションをチェック。常にベストな姿をお見せできるよう、実際のステージやスケジュールが始まる前に整えるようにしています」と明かした。
練習生時代には、毎日就寝前に2時間の全身マッサージを習慣にしていたというエピソードも。自身の体と向き合う中でツボの位置まで習得してしまったそうで、プロフェッショナルな美意識にスタッフ一同も驚かされるばかりだった。
また、プライベートについても深掘り。風呂での習慣や狙っているアイテム、現在挑戦していることまでSANAの“今”に迫る。セルフケアに余念がないSANAが、毎日欠かさず1リットル飲み続けているものとは。多忙な日々の中での癒やしについても明かす。
花のように周囲を照らす存在感とハッピーマインドについて、「ロールモデルや誰かを目標にするうちに自分がなくなってしまうのはもったいない。“自分らしさ”を磨くことがいちばん大切だと思っています」と語る。
【表紙カット】抜群のスタイルとオーラを披露したTWICE・SANA
TWICEのデビュー10周年のワールドツアーと並行して、日本人メンバーユニット・MISAMOとしてジャパンファーストアルバム『PLAY』をリリースするなど、精力的に活動中のSANA。今回は、多忙なスケジュールの合間を縫って、韓国・ソウルで撮影を敢行した。
さらに、スペシャルインタビューも。美容界からも引く手あまたのSANAの“美の秘けつ”に迫る。SANAは、ライブでの360度ステージはもちろん、移動中でも全方向から見られる仕事であることを踏まえ、「毎朝、まず鏡で自分のコンディションをチェック。常にベストな姿をお見せできるよう、実際のステージやスケジュールが始まる前に整えるようにしています」と明かした。
練習生時代には、毎日就寝前に2時間の全身マッサージを習慣にしていたというエピソードも。自身の体と向き合う中でツボの位置まで習得してしまったそうで、プロフェッショナルな美意識にスタッフ一同も驚かされるばかりだった。
また、プライベートについても深掘り。風呂での習慣や狙っているアイテム、現在挑戦していることまでSANAの“今”に迫る。セルフケアに余念がないSANAが、毎日欠かさず1リットル飲み続けているものとは。多忙な日々の中での癒やしについても明かす。
花のように周囲を照らす存在感とハッピーマインドについて、「ロールモデルや誰かを目標にするうちに自分がなくなってしまうのはもったいない。“自分らしさ”を磨くことがいちばん大切だと思っています」と語る。