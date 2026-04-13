フリーアナウンサー神田愛花（45）が、レギュラーを務める13日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に出演。Travis Japan松田元太（26）の衣装に言及した。

生放送がスタートし月曜レギュラーが出演すると、神田は「元太くんが今日ドキッとしちゃった。なんかほぼ裸に見える」と松田の衣装にふれた。

松田は白のタンクトップの上に白いシャツを羽織ったコーディネートで、ハライチ澤部佑は「そんなことない」とツッコミを入れ、岩井勇気も「どこが!?」と聞いた。

松田は「服着てますよね…？」と苦笑いし、岩井も「よく着てるよ」とつっこんだ。

神田から「横澤さんどうします？」とふられた横澤夏子は「裸ですよねぇ…？」と神田に便乗し、スタジオの笑いをさそった。

同じく月曜レギュラーの伊集院光は「今こうなら夏もう（着る服）ないよ」と反応。澤部は「ちゃんとしたアレです」とイジると、岩井も「ちゃんとしたセクハラです」と笑った。

澤部は「おばさま2人による、正式なセクハラ」とイジると、岩井も「男女逆だったら大変なことになってる」と笑った。

松田も「ありがたいですよ」と唐突な“ファッションチェック”に感謝し、おだやかな雰囲気で生放送をスタートさせた。