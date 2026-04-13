BLANKEY JET CITYが、オリジナルアルバム未収録だった楽曲を網羅した新編成コンピレーション『TRINITY from the shadows』を、LP3枚組／CD2枚組で6月24日にリリースする。

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同情報は、1991年4月12日のデビューから35年となる4月12日に、オフィシャルサイト、X（旧Twitter）、Instagram、YouTubeが突如刷新され、公開されたもの。あわせて、オリジナルアルバム全作品をバンド史上初の最新リマスタリングで同日にCDで再発売することも発表された。

新編成のコンピレーションは、オリジナルアルバムに未収録のシングルカップリングを中心に、シングルA面やベスト盤のみに収録された楽曲など、全21曲を網羅したコンプリート盤。3枚組のLPは生産限定カラーヴァイナル3枚組スリーブケース仕様となる。

また、音質は、アナログレコーディングされたオリジナルマスターテープより、ハイレゾリューションでデジタルトランスファーし、ダイレクトにカッティングを実施。マスタリング過程による余分なデジタルリミッティングを一切行わないことにより、オリジナルミックスのダイナミックレンジをそのままに再現している。

同時発売される2枚組CDの音質は、同じくアナログマスターテープから新たにハイレゾリューションを施しての2026年最新リマスタリングされたものだ。原音に近い臨場感、立体感のある音像を楽しめるという。

また、最新リマスタリングの音源で再発売されるオリジナルアルバムのCDは、オリジナルアートワーク（当時リリースの初回限定仕様ではない）によるプラケース仕様で、全10タイトルがSHM-CDでリイシューされる。

今回の再発にあたり、こちらも現存するアナログマスターテープから新たにハイレゾリューションを施しての2026年最新リマスタリングを実施。原音に近い臨場感、立体感のある音像を楽しめるとのことだ。

なお、今後もオフィシャルサイトや各種オフィシャルSNSで2026年のリリース情報がアップデートされるという。

（文＝リアルサウンド編集部）