俳優の浅野ゆう子さんが4月12日、自身のインスタグラムを更新し、左足関節脱臼骨折により入院している松本明子さんをお見舞いしたことを報告しました。



【写真を見る】【 浅野ゆう子 】 左足関節脱臼骨折で 入院中の松本明子をお見舞い 「胸がキュンキュンしてしまいました」





浅野さんは投稿の中で「足を骨折してしまった 松本明子さん… ご迷惑かとも思いましたが、お見舞いに行ってきました。大変な骨折です……」と切り出しました。







松本さんについて「日頃、我が妹よ〜と、仲良くさせていただいている あっこちゃん」と表現し、「細やかなお心配りの方で、細かく細かく気遣ってくださる あっこちゃん」とその人柄を綴っています。







お見舞いに訪れた際の松本さんの様子については、「もの凄く大変な状況なのに、痛いの間違い無い状況なのに、普段通りに元気で明るくとても可愛い笑顔で わはは と笑いながら色々説明してくれて…」と伝えました。







4月8日に還暦を迎えたばかりの松本さんの気丈な姿に「私が泣いちゃいけないと思いながらも… 胸がキュンキュンしてしまいました…」と思わず感情がこみ上げた様子も明かしています。







投稿の最後には「これから大変なリハビリも待っています。一日も早いご回復を心よりお祈りしています。頑張れ!! あっこちゃん!!」と、回復を強く願うメッセージで締めくくりました。







この投稿に「素敵な2ショットです！」「松本明子さん お大事になさって下さい」「無理なくリハビリ頑張ってください」「浅野さんの優しいお心に私までほんわかしました」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】